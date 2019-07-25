Близится ежегодная специальная встреча DEFCON Russia. Для вновь прибывших — летом мы арендуем теплоход, берем напитки, еду и докладчиков и катаемся, общаемся и слушаем доклады. С отчетами прошлых лет можно ознакомиться по ссылкам:

Доклады

На данный момент в программе заявлено два доклада:

Антон Bo0oM Лопаницын — «Запиши мой голос на кассету»

Докладчик не предоставил описания

a1exdandy & d1g1 — «История одного патча Apple»

Описание: «Или верить ли описанию вендора?»

Присылайте свои заявки на defconrussia [at] gmail [dot] com

Место и время

Теплоход будет ждать нас 4 августа 2019 года, с 13:00 до 14:00 по адресу Дворцовая набережная, дом 18 ( там же где в прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом году). В 14:00 мы отходим и в 18:00 вернемся туда же, на Дворцовую набережную. Ждать никого не сможем, равно как и захватить по пути.

Стоимость

Каждый год мы старались выйти в самостоятельную организацию мероприятия, и было решено, что в этом году сможем все оплатить сами, без поддержки спонсоров. После расчетов вышло по 2000 рублей на человека. Напомню, что мы никогда не зарабатывали на этом мероприятии и не будем, все деньги сверх мы потратим, например, на стикеры, а если еще останется, то оплатим раунд напитков или закусок в баре, куда мы все равно пойдем после теплохода.

Перевод на карту Альфабанка: 4261 0126 3747 9529

Перевод на карту Райффайзенбанка: 5335 9410 0794 9555

После перевода сразу пишите в Telegram (@sergeybelove) последние 4 цифры номера вашей карты + за кого перевели (можно никнеймы), вас внесут в списки.

Крайняя даты оплаты: 2 августа 2019 года, 18:00.

ВАЖНО: если вы оплатили, но не пришли на мероприятие, к сожалению, мы не сможем вернуть вам деньги, но можем передать ваш проход кому-нибудь, этот процесс за вами (можно просто спросить в нашем чате @DCG7812).

Ограничения

На теплоход вмещается максимум 100 человек, и мы не сможем взять больше. Как только мы соберем 100 человек, мы сразу закроем прием оплаты (сообщим об этом письмом и в чате Telegram).