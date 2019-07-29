26 июля 2019 года Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на что первыми обратили внимание журналисты РБК. После того как этот документ подпишет президент РФ Владимир Путин, тот вступит в силу после официального опубликования.

Внесенные изменения подразумевают, что пользователи «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других анонимных электронных кошельков более не смогут пополнять их без идентификации личности. Таким образом, пополнение кошельков наличными, через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, останется в прошлом. Пополнить кошелек можно будет только через банковский счет, то есть неанонимно. Напомню, что весной текущего года власти уже запретили анонимно снимать средства с электронных кошельков, что было призвано воспрепятствовать обналичиванию доходов, полученных преступным путем.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РБК, что новые поправки в закон были внесены по просьбе Росфинмониторинга, и они направлены на борьбу с «финансированием распространения наркотиков, терроризма и так далее».

С критикой поправок уже выступила Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, в которую входят крупнейшие сервисы. Представители ассоциации сообщили, что ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. А пользователями анонимных электронных кошельков в настоящее время являются около 10 000 000 человек. Представители сервисов убеждены, что поправки «были одобрены без должного учета их потенциальных последствий, а мнение отраслевых ассоциаций — проигнорировано».

По мнению председателя ассоциации Виктора Достова, все ключевые риски, связанные с использованием электронных кошельков, уже минимизированы. Так, кошельки нельзя использовать для платежей за рубеж, переводов другим физическим лицам, и с неидентифицированного кошелька нельзя снять деньги наличными. Достов полагает, что новые ограничения на пополнение лишь окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота.

Прокомментировали ситуацию и представители крупных электронных кошельков.

«С самого начала действия ФЗ-161 [«О национальной платежной системе»] анонимные кошельки жестко лимитированы по суммам: их баланс не может превышать 15 тыс. руб., а общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. руб.», — говорят в пресс-службе QIWI.

«Сейчас с анонимного счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций», — подчеркивают представители «Яндекс.Денег» и сообщают, что грядущие изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег.

Фото: "Ведомости"