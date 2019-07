На прошлой неделе разработчики Apple обновили iOS до версии 12.4, исправив в мобильной ОС сразу несколько уязвимостей. Одна из этих проблем, связанная с iMessage, позволяла удаленно и без участия пользователя читать файлы на iOS-устройствах.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2019-8646 и была обнаружена еще в мае 2019 года специалисткой команды Google Project Zero Натали Сильванович (Natalie Silvanovich). PoC-эксплоит, уже продемонстрированный исследовательницей, работает только для устройств под управлением iOS 12 или более новых версий, и описан как «простая демонстрация достижимости класса в Springboard. Реальные последствия [эксплуатации] бага, скорее всего, будут куда серьезнее».

CVE-2019-8646 allows an attacker to read files off a remote device with no user interaction, as user mobile with no sandboxhttps://t.co/uGXHYjOXBe

— Natalie Silvanovich (@natashenka) July 29, 2019