Эксперты компании Check Point представили отчет Cloud Security Report 2019, посвященный безопасности облачных хранилищ данных. Как оказалось, главная причина, по которой компании опасаются быстро внедрять облачные технологии — проблемы с обеспечением безопасности данных (57% организаций указали ее как основную).

Согласно проведенному Check Point исследованию, 66% ИБ-специалистов считают, что традиционные инструменты безопасности не могут обеспечить достаточную защиту в облаке или не защищают совсем.

Провайдеры облачных сервисов усиливают меры безопасности для защиты своих платформ, однако ответственность за защиту данных и приложений на этих платформах лежит на самих заказчиках. Несмотря на то, что более половины организаций (54%) заявили, что их облачные хранилища не взламывали, четверть респондентов не смогли точно ответить на этот вопрос, а еще 15% подтвердили, что их облака страдали от каких-либо инцидентов безопасности.

Основные выводы отчета Cloud Security Report таковы:

Четыре самых уязвимых места в публичном облаке : несанкционированный доступ в облако (42%), небезопасные интерфейсы (42%), неправильная настройка облачной платформы (40%) и хищение аккаунта (39%).

: несанкционированный доступ в облако (42%), небезопасные интерфейсы (42%), неправильная настройка облачной платформы (40%) и хищение аккаунта (39%). Основные проблемы безопасности при работе с облаком : ИТ-специалисты борются с отсутствием безопасности и за соответствие нормативным требованиям облачной инфраструктуры (эти проблемы отметили 67% респондентов). Установка согласованных политик безопасности в облаке и на компьютерах организации, а также нехватка квалифицированных сотрудников службы безопасности занимают 31%.

: ИТ-специалисты борются с отсутствием безопасности и за соответствие нормативным требованиям облачной инфраструктуры (эти проблемы отметили 67% респондентов). Установка согласованных политик безопасности в облаке и на компьютерах организации, а также нехватка квалифицированных сотрудников службы безопасности занимают 31%. Устаревшие решения безопасности: 66% респондентов заявили, что технологии, которые они применяют, или не работают совсем, или предоставляют ограниченную защиту в облачных средах.

66% респондентов заявили, что технологии, которые они применяют, или не работают совсем, или предоставляют ограниченную защиту в облачных средах. Организации не используют облака из-за проблем с безопасностью: безопасность данных является крупнейшим барьером для внедрения публичных облачных систем по мнению почти трети (29%) респондентов. На втором месте стоит риск разглашения секретной информации (28%), на третьем — проблемы соблюдения нормативных требований (26%) и нехватка опыта и квалифицированного персонала для обеспечения безопасности (26%).