Эксперты «Лаборатории Касперского» представили отчет, посвященный финансовым угрозам в первом полугодии 2019 года. Как оказалось, за первые шесть месяцев 2019 года банковские трояны атаковали 430 000 частных и корпоративных пользователей по всему миру, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Наибольшую активность по-прежнему проявлял троян RTM, нацеленный в первую очередь на сотрудников небольших компаний, ответственных за финансовую отчетность: в первые шесть месяцев года с его помощью было проведено 40% атак. В России этот показатель еще выше — 77% для корпоративных устройств и 62% для частных.

Вторым по степени активности среди финансовых зловредов стал Emotet, умеющий проникать в систему в составе электронных писем. На его долю пришлось 15% атак. В России Emotet оказался на третьем месте (3%), а на второе место вышел Zbot, с помощью которого в нашей стране с января по июнь совершалась почти каждая десятая финансовая атака (9%) на корпоративное устройство.

Мировую же тройку лидеров-представителей финансового вредоносного ПО замкнул троян Trickster (12%).

Исследователи отмечают, что банкеры опасны для компаний в силу того, что корпоративная среда обычно включает в себя множество подключенных к интернету устройств, компрометация одного из которых может поставить под угрозу всю сеть.

Чаще всего финансовое вредоносное ПО распространяется через спам и фишинговые сайты. В первом полугодии «Лаборатория Касперского» зафиксировала 339 000 фишинговых атак, проведенных с помощью поддельных страниц крупных банков.