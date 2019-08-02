Исследователи компании Check Point представили отчет, посвященный основным тенденциям в кибератаках в первом полугодии 2019 года. Резко выросла доля атак на мобильный банкинг и облачные хранилища, а одной из самых распространенных угроз стала банковская малварь.

Эксперты подчеркивают, что в наши дни ни одна сфера полностью не защищена от кибератак: опасности подвержены личные мобильные устройства, облачные хранилища, мобильный банкинг, электронная почта, различные приложения и даже популярные почтовые платформы.

Ключевые тренды первого полугодия 2019, по мнению специалистов Check Point, таковы:

Мобильный банкинг: количество атак возросло вдвое по сравнению с 2018 годом. Сегодня банковская малварь — очень распространенная мобильная угроза. Банкеры способны похитить платежные и учетные данные, средства с банковских счетов жертв. Новые версии банковских вредоносных программ готовы к массовому распространению для всех, кто готов за них заплатить.

Атака на цепь поставок: киберпреступники могут расширить свое влияние, использовав атаку на цепочку поставок компании. При таком типе атак хакеры внедряют вредоносный код непосредственно в программное обеспечение компании-жертвы. После выполнения этого вредоносного кода преступники могут получить доступ к приватной информации компании.

Электронная почта: злоумышленники используют различные методы для обхода решений безопасности и спам-фильтров. Например, рассылают сложные закодированные электронные письма, а также сложный базовый код, который смешивает обычные буквы с символами HTML. Кроме того, злоумышленники применяют методы социальной инженерии, а также изменение и персонализацию содержимого электронных писем.

Облачные хранилища: растущая популярность общедоступных облачных сред привела к увеличению числа кибератак, нацеленных на огромные объемы конфиденциальных данных, находящихся на этих платформах. Самые серьезные угрозы для безопасности облаков в 2019 году: неправильная конфигурация и плохое управление облачными ресурсами.

«Ни облачные хранилища, ни наши смартфоны и электронная почта — ни одна среда не застрахована от кибератак. Такие угрозы, как персонализированные атаки вымогателей, DNS-атаки и криптомайнеры, будут по-прежнему актуальны в 2019 году. Эксперты по безопасности должны быть в курсе последних угроз и техник атак, чтобы обеспечить для своих организаций наилучший уровень защиты», — отмечает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

Самое активное вредоносное ПО в первом полугодии 2019 года:

Emotet(29%) — продвинутый, самораспространяющийся модульный троян. Emotet когда-то использовался в качестве банковского трояна, но в последнее время используется в качестве загрузчика для доставки других вредоносных программ или вредоносных кампаний. Он применяет несколько методов, чтобы избежать обнаружения. Также распространяется через фишинговые спам-сообщения, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Dorkbot(18%) — червь на основе IRC, предназначенный для удаленного выполнения кода. С его помощью можно загрузить дополнительные вредоносные программы в зараженную систему для кражи конфиденциальной информации. Trickbot(11%) — вариант малвари Dyre, появившийся в октябре 2016 года. С момента своего первого появления был нацелен на банки в основном в Австралии и Великобритании, но в последнее время он начал появляться также в Индии, Сингапуре и Малайзии.

Самые активные майнеры в первом полугодии 2019 года

Coinhive (23%) — майнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты. Coinhive появился только в сентябре 2017 года, но уже поразил 12% организаций по всему миру. Cryptoloot (22%) — майнер, встраиваемый в сайт с помощью JavaScript кода. Добывает криптовалюты Monero без разрешения пользователя. XMRig (20%) — ПО с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

Самые активные мобильные угрозы первого полугодия 2019 года:

Triada (30%) — модульный бэкдор для Android, который предоставляет привилегии суперпользователя для загруженных вредоносных программ, а также помогает внедрить его в системные процессы. Triada был замечен за подменой URL-адресов, загружаемых в браузерах. Lotoor (11%) — программа, использующая уязвимости в операционной системе Android для получения привилегированного root-доступа на взломанных мобильных устройствах. Hidad (7%) — модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.

Также сообщается, что в России была очень активна малварь, названная «Агент Смит». Под видом скрытого приложения, связанного с Google, вредоносная программа использует известные уязвимости Android и автоматически заменяет установленные, легитимные приложения вредоносными версиями незаметно для пользователя. Пользователи загружали приложение из популярного неофициального магазина приложений 9Apps. «Агент Смит» заразил в России около 57 000 устройств.

Топ вредоносного ПО для банков в первом полугодии 2019 г.