Исследователи из компании Extension Monitor опубликовали интересную статистику о положении дел в каталоге расширений для Chrome. По данным компании, около 50% всех расширений Chrome насчитывают менее 16 установок, то есть половина экосистемы расширений — это настоящий город-призрак.

В общей сложности в Chrome Web Store доступно 188 620 расширений, и может показаться, что у пользователей браузера есть широкий выбор инструментов на любой случай жизни. Но аналитики Extension Monitor пишут, что это совсем не так: большинство расширений устарели, их аудитория сокращается, и лишь немногие из них имеют активные установки.

Исследователи подсчитали, что 19 379 расширений (около 10%) не имеют установок вообще, а 25 540 расширений (13% от общего числа) имеют лишь одного пользователя. Хуже того, 87% всех расширений в Web Store имеют менее 1000 установок, хотя пользовательская база Chrome насчитывает более миллиарда человек.

Не менее интересен и тот факт, что все 13 расширениями удалось преодолеть планку в 10 000 000 пользователей. Это Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly for Chrome, Skype, Avast SafePrice и Honey.

Еще несколько расширений приближаются к порогу в 10 000 000 установок (например, Google Photos, LastPass: Free Password Manager или Google Hangouts), но аналитики отмечают, что общее количество расширений с многомиллионной пользовательской базой все равно крайне мало, особенно если сравнивать расширения для Chrome с другой развитой экосистемой — приложениями для Android.

Что касается платных продуктов, их в Web Store насчитывается лишь 16 718, причем 5885 из них не имеют ни одного пользователя. А в общей сложности на платные расширения приходится всего 2,6% от общего числа установок.

Специалисты Extension Monitor резюмируют, что в настоящее время экосистема расширений для Chrome состоит из нескольких крупных игроков, в то время как остальные расширения, по сути, прозябают в безвестности.