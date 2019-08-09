Специалист компании IOActive Рубен Сантамарта (Ruben Santamarta) представил на конференции Black Hat крайне интересный доклад. Исследователь рассказал, что в сентябре прошлого года ему случайно удалось обнаружить в сети исходные коды Boeing 787 Dreamliner. Впоследствии было подтверждено, что эти work-in-progress коды были случайно оставлены на общедоступном сервере Boeing, принадлежавшем RnD-подразделению компании.

Изучив исходники, исследователь нашел в них ряд уязвимостей и пришел к выводу, что благодаря этим багам, теоретически, возможен даже угон самолета.

Сантамарта объясняет, что на борту Boeing 787, по сути, присутствуют три электронные сети: первая, в которой работают разные некритичные системы, такие как бортовая развлекательная система; вторая, более изолированная, где базируются более важные приложения, зарезервированная для экипажа и технического обслуживания; и третья, самая защищенная, отведенная для работы авионики (совокупность всех систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовых приборов).

На общедоступном сервере Boeing эксперту удалось обнаружить исходники, относящиеся ко второй сети: прошивки Crew Information System/Maintenance System (CIS/MS), а также Onboard Networking System (ONS) для Boeing 787 и 737.

Проведя анализ и реверс исходников, а также изучив найденные в открытых источниках документы, Сантамарта выявил в коде ряд проблем. К примеру, в своем докладе исследователь предлагает использовать баги в бортовой развлекательной системе в первой сети, чтобы проникнуть во вторую сеть и там эксплуатировать уязвимости в CIS/MS, в итоге попав в третью сеть, где будет возможно подключится к авионике, повлиять на показания приборов и даже угнать воздушное судно.

В изученном коде сотрудникам IOActive удалось выявить сотни ссылок на небезопасные вызовы функций в кастомных частях имплементации ядра VxWorks CIS. Также были обнаружены проблемы, связанные с целочисленными переполнениями, переполнением буфера, отказом в обслуживании, out-of-bound чтением и записью, нарушением целостности информации в памяти и так далее.

При этом эксперт подчеркивает, что поработать с настоящим Boeing 787 «вживую» ему не удалось, то есть все тесты проводились на несертифицированной платформе, и Сантамарта не смог доподлинно убедиться в том, что он действительно мог бы эксплуатировать найденные уязвимости и с их помощью контролировать системы управления полетом.

Представители IOActive связались с инженерами компаний Boeing и Honeywell (разработчик CIS/MS), и те подтвердили наличие проблем в коде Boeing 787. Однако вместе с этим разработчики сообщили, что им не удалось воспроизвести описанные исследователям атаки на практике и захватить контроль над авионикой, а значит, системы воздушных судов нельзя считать уязвимыми. Кроме того, в Boeing уверяют, что компания уже предприняла защитные меры, которые дополнительно мешают эксплуатации багов. Подтвердить или опровергнуть это заявление в IOActive не смогли.

Представители Boeing рассказали изданию The Register, что они «разочарованы безответственной и вводящей в заблуждение презентацией IOActive». По словам представителей компании, исследователи IOActive изучили лишь одну часть сети Boeing 787, используя для этого «рудиментарные инструменты», не имея доступа к другим системами и фактической рабочей среде. Но исследователи решили проигнорировать эти ограничения и подтвержденные результаты тестов, проведенные специалистами самой Boeing, и теперь выступают с «провокационными заявлениями, будто у них был доступ, и они анализировали работающую систему».