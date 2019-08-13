Министерство юстиции США отчиталось о закрытии .onion-сайта The Giftbox Exchange, который на момент прекращения деятельности насчитывал 72 000 зарегистрированных пользователей. Сообщается, что форумы сайта, посвященного детскому порно, насчитывали более 56 000 сообщений и были четко структурированы по возрасту жертв.

Создателем данного сайта выступал 29-летний Патрик Фальт (Patrick Falte), проживавший в штате Теннесси. Он был признан виновным и получил 35 лет лишения свободы приговорен за участие в "бизнесе", связанном с эксплуатацией детей, три эпизода рекламы детской порнографии, а также три эпизода распространения детской порнографии. Стоит сказать, что этот срок лишь прибавится к пожизненному, которое Фальту уже дали в 2017 году. Тогда суд признал Фальта и еще одного бывшего администратора сайта виновными в сексуальном надругательстве над ребенком, к которому преступники получили доступ через пользователя The Giftbox Exchange.

Сообщается, что Фальт управлял сайтом с 2015 по 2016 год. Все расходы на хостинг оплачивались исключительно в криптовалюте. Ресурс представлял собой закрытую площадку (только для членов) для обмена контентом. Как администратор сайта Фальт требовал, чтобы для получения доступа к ресурсу новые пользователи загружали изображения или видеозаписи, на которых дети подвергались сексуальному насилию.

Также были арестованы и осуждены еще трое администраторов The Giftbox Exchange. Так проживавший в Канаде Бенджамин Фолкнер (Benjamin Faulkner) был вышеупомянутым подельником Фальта и тоже получил пожизненное еще в 2017 году. Сейчас к этому сроку прибавилось еще 35 лет лишения свободы. В свою очередь еще двое администраторов сайта, Эндрю Лесли (Andrew Leslie) из Флориды и Бретт Бедусек (Brett Bedusek) из Висконсина, получили 30 и 20 лет тюрьмы, соответственно.

Хуже того, во время проведения расследования выяснилось, что Лесли администрировал не только The Giftbox Exchange, но и другой неназванный сайт в сети Tor, также допускавший распространение изображениями сексуального насилия над детьми. Ранее, в марте 2018 года, Лесли уже был приговорен к 60 годам лишения свободы, так как был связан еще и с производством детской порнографии с участием нескольких детей.

Прокуроры рассказывают, что помимо оплаты хостинга в криптовалюте операторы сайта использовали «другие передовые технологические средства, чтобы помешать усилиям правоохранительных органов, включая шифрование файлов и криптографию».

Детали того, как именно ФБР удалось разоблачить педофилов, не раскрываются и соответствующие судебные документы засекречены. Правоохранители стремятся сохранить эту информацию в тайне, чтобы другие преступники не имели возможности изменить тактику и избежать обнаружения.