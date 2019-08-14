Как известно, в США правила допускают использование персонализированных номерных знаков для автомобилей (хотя и с некоторыми ограничениями). Однако история, которую поведал на конференции DEFCON ИБ-исследователь, известный под псевдонимом Droogie, доказывает, что проявлять излишнее творчество и юмор в данном вопросе порой все же не стоит.

Шутки ради Droogie зарегистрировал в калифорнии номерной знак, состоящий исключительно из слова «NULL». Исследователь со смехом признался аудитории, что изначально просто хотел пошутить, а также в глубине души надеялся, что этот трюк поможет ввести в заблуждение автоматические считыватели номерных знаков и систему выдачи штрафов Министерства транспорта США (DMV), сделав его настоящим невидимкой. Но в реальности все вышло совсем наоборот.

В течение первого года Droogie, будучи аккуратным водителем, вообще не получал никаких штрафов и казалось, что все в порядке. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда исследователь решил перерегистрировать свои номера через интернет: на сайте ему предложили ввести свой номерной знак, но после ввода «NULL» страница DMV сломалась и отказалась распознать ввод.

Затем Droogie получил штраф за неправильную парковку и понял, что стать невидимкой ему не удалось. Хуже того, оказалось, что после этого база данных неоплаченных штрафов связала номерной знак «NULL» с его адресом, и на исследователя посыпались сотни чужих штрафов. Дело в том, что база направляла на адрес исследователя все штрафы, для случаев, когда номера автомобилей-нарушителей были ей неизвестны. Вскоре общая стоимость билетов штрафов, полученных Droogie, составила 12 049 долларов.

Когда исследователь связался с представителями DMV и поилицей Лос-Анджелеса, объяснив им, что происходит, те развели лишь руками и посоветовали ему поменять номера.

И хотя чужие штрафы на сумму 12 000 долларов с Droogie сняли, компания, управляющая базой данных, по-прежнему не решила проблему, и чужие штрафы продолжают поступать специалисту до сих пор. В настоящее время система считает, что Droogie должен оплатить штрафов примерно на 6000 долларов, но исследователь пообещал под смех аудитории, что оплачивать их он не намерен.

Фото: Aurich Lawson