В июле-августе 2019 года стало известно, что сторонние подрядчики и сотрудники компаний Microsoft, Apple, Google и Amazon слушают разговоры пользователей с голосовыми ассистентами и не только. Разумеется, это делается ради улучшения качества услуг и «обучения» алгоритмов.

Теперь и компания Facebook призналась, что платит подрядчикам за прослушивание и расшифровку клипов, собранных в Messenger, но уже приостановила работу этой программы, учитывая негативную реакцию общественности. По информации Bloomberg, подрядчикам было поручено проверять, правильно ли алгоритмы и ИИ-системы Facebook интерпретируют аудиоконтент.

«Прослушка» затрагивала только тех пользователей, которые разрешили транскрибирование своих голосовых чатов в приложении Facebook Messenger. Кроме того, представители социальной сети уверяют, что клипы, с которыми работали подрядчики, были анонимными.

Известно, что по крайней мере одна компания, TaskUs, занималась расшифровкой разговоров пользователей. Компания сотрудничала с Facebook в качестве клиента под кодовым именем Prism, и также занималась проверкой контента, который, мог нарушать правила социальной сети. В TaskUs подтвердили журналистам, что фирму уже попросили прекратить работу по расшифровке записей около недели тому назад.

Напомню, что ранее «подслушивать» пользователей уже перестали вышеупомянутые Apple, Google и Amazon, так как привлечение внимания к данной проблеме вызвало резкую критику со стороны экспертов и пользователей. Компания Microsoft, в свою очередь, обновила политики конфиденциальности и другие страницы, объясняющие принципы работы Cortana и Skype Translator. Теперь компания однозначно дает понять, что отрывки диалогов пользователей могут обрабатывать живые люди, а не только автоматика.