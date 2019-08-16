Компания Intel выпустила августовский набор патчей, в том числе устранив уязвимость в нескольких моделях NUC Kit, которая могла быть использована для повышения привилегий, DoS-атак или раскрытия информации.

Хуже того, проблема затронула не только NUC Kit, но и Compute Card и Compute Stick, работающих с тем же BIOS. Так, уязвимость представляет опасность для следующих моделей:

Intel NUC Kit NUC7i7DNx;

Intel NUC Kit NUC7i5DNx;

Intel NUC Kit NUC7i3DNx;

Intel Compute Stick STK2MV64CC;

Intel Compute Card CD1IV128MK.

Уязвимости был присвоен номер CVE-2019-11140, и она оценивается в 7,5 баллов из 10 по шкале CVSS. К счастью, эксплуатация проблемы возможна лишь в том случае, если злоумышленник имеет локальный привилегированный доступ к системе.

Еще одна серьезная проблема была исправлена в составе утилиты Processor Identification для Windows (бесплатный инструмент, который позволяет пользователям получить подробную информацию о своем процессоре Intel). Баг получил идентификатор CVE-2019-11163 и уровень серьезности 8,2 баллов из 10 возможных. Данная уязвимость позволяла повысить привилегии, осуществить DoS-атаку или раскрыть информацию, однако ее эксплуатация требует локального доступа к целевой системе.

Похожая уязвимость была найдена и в составе Computing Improvement Program (CVE-2019-11162), но чтобы воспользоваться ею тоже требовался локальный доступ и аутентификация.

Также в этом месяце разработчики Intel устранили и ряд менее опасных проблем в своих продуктах: