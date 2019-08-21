На этой неделе разработчики компании Yubico представили аппаратный ключ безопасности YubiKey 5Ci, стоимостью 70 долларов, который первым в мире поддерживает не только USB-C, но и Lightning. То есть этот продукт можно использовать с устройствами, работающими под управлением iOS, Android, macOS и Windows.

YubiKey 5Ci поддерживает сразу несколько протоколов аутентификации, включая FIDO2 и WebAuthn, FIDO U2F, OTP (one-time password), PIV (Personal Identity Verification) и OpenPGP.

За счет использования USB-C, YubiKey 5Ci совместим практически с любым компьютером или смартфоном (за исключением iPad Pro с USB-C, который в настоящее время не поддерживается). В свою очередь Lightning пригодится пользователям устройств Apple.

Пользователям iOS, которые захотят работать с YubiKey 5Ci, нужно учитывать, что аппаратный ключ поддерживает не все подряд, но такие приложения, как LastPass, 1Password, Dashlane, Bitwarden, Idaptive и Okta, а также вход в некоторые сервисы можно осуществляться через браузер Brave (включая Bitbucket, Login.gov, GitHub и Twitter).

Разработчики приложений для iOS могут использовать Yubico Mobile SDK для iOS, если хотят добавить поддержку YubiKey 5Ci в свое приложение. Ожидается, что Dropbox, Keeper Security, SecMaker и разработчики других компаний позаботятся об этом в самом скором времени.