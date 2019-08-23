Эксперты компании Check Point опубликовали отчет Global Threat Index, посвященный наиболее активными угрозами в июле 2019 года. Как оказалось, что прошлом месяце одной из самых активных угроз в России стал троян AgentTesla.

AgentTesla — усовершенствованный RAT, то есть троян удаленного доступа, известный ИБ-экспертам с 2014 года. Вредоносная программа способна отслеживать и собирать вводимые данные с клавиатуры жертвы, снимать скриншоты и извлекать учетные данные, относящиеся к различным программам, установленным на компьютер жертвы (включая Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Outlook).

В России AgentTesla начал распространяться с середины июня текущего года, и приобрел значительные масштабы в июле. Так, исследователи зафиксировали несколько крупных почтовых кампаний, в рамках которых злоумышленники распространяли фишинговые письма с вредоносным содержимым. Как правило, такие послания имитировали сообщения, которые часто рассылаются в период отпусков: информация о бронировании или покупке авиабилетов, счета за них и так далее.

Самая активная малварь в России в июле 2019 года:

Cryptoloot— майнер, который использует CPU или GPU мощности и существующие ресурсы системы для добычи криптовалюты.

XMRig— программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero. Dorkbot— червь на основе IRC, предназначенный для удаленного выполнения кода его оператором, а также загрузки дополнительных вредоносных программ в зараженную систему.

Наиболее активные мобильные угрозы июля 2019 года:

Lotoor продолжает лидировать в рейтинге вредоносных программ для мобильных устройств. За ним следуют AndroidBauts и Piom — два новых вредоноса в топовом списке.