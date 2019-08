В начале августа ИБ-специалист Василий Кравец опубликовал информацию об уязвимости, которая позволяла осуществить локальное повышение привилегий в клиенте Steam, после чего любой пользователь получает возможность выполнять команды от имени NT AUTHORITY\SYSTEM. Уязвимость была проверена в Windows 8 x64, Windows 8.1 x64 и Windows 10 x64.

Проблема заключалась в том, что на момент публикации специалиста отчета баг все еще не был исправлен, хотя Кравец честно сообщил Valve об уязвимости через платформу HackerOne и выждал 45 дней после принятия отчета о проблеме.

Дело в том, что сначала исследователю пришлось доказывать персоналу HackerOne, что у него действительно есть отчет об уязвимости, так как Valve использует функцию Managed by HackerOne, то есть информацию о проблемах сначала проверяют специалисты платформы. Уже на этом этапе Кравец получил первый отказ из-за того, что предложенная им атака якобы требовала возможности располагать файлы в произвольных путях файловой системы.

Так как на самом деле ни одной операции с файловой системой специалист не предлагал, он добился перепроверки отчета и его все же передали инженерам Valve. Однако вскоре отчет вновь пометили как неприемлемый, так как «атака требует физический доступ к устройству пользователя». Исследователь с сожалением отмечал, что атаки на повышение привилегий, очевидно, попросту неинтересны Valve. Хуже того, специалисту запретили публиковать информацию о проблеме, даже учитывая, что Valve не собиралась ее исправлять.

После публичного раскрытия данных об уязвимости, а также о тщетных попытках добиться ее исправления, Valve и HackerOne подверглись резкой критике со стороны сообщества. В ответ на этот негатив Valve все-таки выпустила исправление, воздерживаясь от комментариев, но уже через несколько часов специалисты заметили, что патч компании неэффективен и его можно легко обойти.

I found a way to bypass the fix. The bypass requires dropping a file in a nonadmin-writable location, so I think it's out-of-scope for Valve. Write-up: https://t.co/Lalum8LTvY cc @PsiDragon @enigma0x3 @steam_games #infosec #steam #bugbounty https://t.co/qIylEG7u2L

Хуже того, когда СМИ привлекли внимание к происходящему, выяснилось, что известный ИБ-эксперт Мэтт Нельсон (Matt Nelson) тоже обнаруживал данную уязвимость и тоже пытался сообщить о ней компании через HackerOne. Однако и в этом случае Valve отказалась исправлять проблему, а затем отчет эксперта вообще был заблокирован, когда Нельсон хотел публично раскрыть ошибку и предупредить пользователей.

I'd like to take this Valve fiasco and highlight a few points:

1. Don't scope your program so tightly that it completely removes things like LPE

2. If you do, give researchers a place to go that isn't Twitter.

3. Don't lock an issue when disclosure is mentioned pic.twitter.com/lygNLkiUiz

— Matt Nelson (@enigma0x3) August 12, 2019