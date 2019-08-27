27-летний Грант Вест (Grant West) был арестован британскими властями еще в 2017 в ходе операции Draba, а вскоре после ареста признал себя виновным и был приговорен к 10 годам лишения свободы за многочисленные хакерские атаки и преступления, связанные с наркотиками.

С 2015 года Вест, действовавший под псевдонимом Courvoisie, атаковал десятки компаний по всему миру. По данным правоохранителей, суммарно от его рук пострадали более 100 предприятий и организаций, включая Uber, Groupon, T Mobile, Just Eat, Asda, Sainsburys и так далее.

Вест использовал фишинг и атаковал компании с целью получения финансовой информации о десятках тысяч их клиентов, а затем продавал собранные таким образом данные в даркнете (он успел совершить более 47 000 сделок), или использовал информацию о ворованных картах в личных целях: регулярно оплачивал таким образом еду, покупки и товары для дома. Кроме того, он торговал в даркнете наркотиками, а также продавал другим мошенникам инструкции по проведению кибератак.

Все свои атаки Вест осуществлял с ноутбука, принадлежавшего его девушке, Рэйчел Брукс (Rachael Brookes). На этом же устройстве он хранил личную финансовую информацию более чем 100 000 человек. Кроме того, при обыске дома у хакера была обнаружена SD-карта, на которой нашли более 78 млн ученых данных, а также информацию о 63 000 ворованных банковских картах.

После ареста сообщалось, что у Веста изъяли более 25 000 фунтов стерлингов (30 000 долларов) и наркотики. Но теперь правоохранители рассказали, что также обнаружили большую сумму в криптовалюте. Как оказалось, изначально Вест не хотел расставаться с «заработанным» и пытался скрыть биткионы от следствия, однако судья пригрозил хакеру, что тогда тот проведет за решеткой еще четыре года.

На этой неделе суд одобрил конфискацию криптовалютных активов Веста, которые, как выяснилось, оцениваются в 922 978 фунтов стерлингов. Теперь криптовалюта хакера будет продана, а вырученные средства будут использованы для выплат компенсаций пострадавшим.