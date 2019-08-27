Разработчики Microsoft предупреждают, что установка кумулятивного обновления KB4505903 от 26 июля 2019 года может негативно сказываться на работоспособности Bluetooth-колонок, работающих с Windows 10 (1903).

Кроме того, пользователи отмечают, что после установки обновления предупреждающей иконкой с желтым восклицательным знаком помечается раздел Microsoft Bluetooth A2dp Source во вкладке Sound, video and game controllers в «Диспетчере устройств». Из-за этого можно предположить, что проблема связана с драйверами.

По данным Microsoft, установка обновления приводит к возникновению следующих проблем:

Bluetooth-колонка не может подключиться к компьютеру;

Bluetooth-колонка может подключить к компьютеру, но звук получается «грязный» (плохого качества);

Bluetooth-колонка может подключить к компьютеру, но звук выводится через встроенный динамик, а не устройством Bluetooth.

Для устранения проблем разработчики пока рекомендуют воспользоваться System File Checker (SFC.exe), то есть утилитой для восстановления поврежденных или отсутствующих системных файлов.

Напомню, что это не первый раз, когда у пользователей Windows 10 (1903) возникают проблемы с Bluetooth-устройствами. К примеру, в июне текущего года после установки обновлений пользователи тоже обнаружили, что их устройства перестали работать. Тогда это было обусловлено тем, что разработчики намеренно блокировали некоторые Bluetooth-гаджеты из соображений безопасности