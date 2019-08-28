ИБ-специалисты обеспокоены тем, что злоумышленники используют WS-Discovery (Web Services Dynamic Discovery) для DDoS-атак, так как протокол может давать коэффициент амплификации равный 300 и даже 500.

Издание ZDNet сообщает, что первые атаки такого рода начались еще в мае текущего года, однако тогда специалисты и издание решили не привлекать внимания к происходящему, и не подавать злоумышленникам идеи. Но в последнее время уже несколько хак-групп начали злоупотреблять WS-Discovery, и такие DDoS-атаки, к сожалению, становятся постоянным явлением.

WS-Discovery представляет собой многоадресный протокол, который можно использовать для обнаружения других устройств, которые обмениваются данными через определенный протокол или интерфейс. Так, он применяется для обнаружения и обмена данными посредством SOAP с использованием пакетов UDP, поэтому иногда WS-Discovery называют SOAP-over-UDP.

И хотя WS-Discovery нельзя назвать широко распространенным или общеизвестным протоколом, он одобрен отраслевой организацией ONVIF, членами которой являются такие компании, как Axis, Sony, Bosch и так далее. В итоге в настоящее время WS-Discovery поддерживают множество устройств, от IP-камер до принтеров, от бытовых приборов до DVR. По статистике поисковика BinaryEdge, в сети можно обнаружить примерно 630 000 таких девайсов.

По мнению ИБ-специалистов, WS-Discovery идеально подходит для проведения DDoS-атак по ряду причин. Во-первых, протокол основан на UDP, а значит, возможен спуфинг места назначения пакетов. Атакующие могут отправить UDP-пакет WS-Discovery-службе устройства, использовав при этом поддельный обратный IP-адрес. В результате устройство направит свой ответ на этот поддельный адрес, позволяя злоумышленникам манипулировать WS-Discovery-трафиком и направляя его на желаемую цель. Во-вторых, ответ WS-Discovery во много раз больше изначального запроса. Это позволяет атакующим без труда усиливать DDoS-атаки.

По информации ZDNet, WS-Discovery использовался в нескольких DDoS-атаках, коэффициент амплификации которых доходил до 300 и даже до 500. Это очень тревожные цифры, так как обычно коэффициент усиления для других UDP-протоколов равен в среднем 10. К счастью, исследователи полагают, что такие высокие коэффициенты амплификации – это скорее исключение из правила, а не норма. Так, по данным ИБ-компании ZeroBS GmbH, которая в этом месяце отслеживала волну DDoS-атак с использованием WS-Discovery, более распространенный коэффициент усиления все же составляет примерно 10.

Тем не менее, журналисты отмечают, что PoC-эксплоит для проведения DDoS-атак с использованием WS-Discovery, опубликованный на GitHub еще в конце 2018 года, помогает достичь коэффициента амплификации от 70 до 150 (ссылку издание по понятным причинам не приводит).

О первых масштабных атаках с использованием протокола WS-Discovery в мае текущего года сообщил ИБ-специалист Такер Престон (Tucker Preston). Тогда он наблюдал более 130 DDoS-атак, некоторые из которых достигли мощности более 350 Гбит/с. Позднее об этих атаках написали и эксперты компании Netscout в отчете, опубликованном в прошлом месяце.

И хотя, по данным ZeroBS GmbH, потом атаки почти прекратились, в августе 2019 года они усилились снова. В отличие от первых волн, эти атаки были гораздо «скромнее», и исследователи полагают, что их проводили группировки, которые не до конца осведомлены о возможностях протокола или не имеют технических средств для его использования в полную силу. По информации ZeroBS GmbH, последние атаки достигали максимум 40 Гбит/с и коэффициентом усиления не более 10. Для этих атак использовалось всего порядка 5000 устройств (в основном IP-камеры и принтеры), входящих в ботнеты.

Эксперты предупреждают, что в настоящее время DDoS-атаки с применением WS-Discovery еще не используются ежедневно и в полную силу. Пока злоумышленники эксплуатируют возможности только небольшой части WS-Discovery-устройств, доступных в сети, и добиваются весьма небольших коэффициентов амплификации. Однако уже в ближайшие месяцы этот протокол может стать любимым инструментом операторов ботнетов, и ситуация существенно ухудшится.