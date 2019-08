Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert Дата: 12-13 ноября 2019 Открытие CFP: 1 августа 2019 Закрытие CFP: 10 октября 2019 Сайт конференции: https://zeronights.ru/ Сайт CFP: https://01x.cfp.zeronights.ru/zn2019/

ZeroNights 2019

Интернет – это неограниченный доступ к знаниям, мгновенная коммуникация и... терабайты устаревшей и зачастую откровенно ложной информации. Облака рекламы и лощеных маркетинговых статей скрывают то, что значимо и просто необходимо для тех, кто количеству предпочитает качество, а технический контент ценит выше громких заявлений.

ZeroNights сохраняет свой фокус и тематическую направленность – только достойнейшие и беспристрастно отобранные доклады о самых интересных и актуальных проблемах информационной безопасности от ваших коллег и единомышленников со всего света.

Здесь не будет пафоса корпоративных конференций и «глубокой аналитики» любителей. Доклады от всемирно признанных специалистов, конкурсы и призы – вот что ждет вас на площадке ZeroNights 2019.

ZeroNights не ловит хайп и не эксплуатирует инфоповоды. ZeroNights уделяет внимание мелочам, чтобы сделать информационный мир безопаснее. Девиз конференции: «The root is in the details».

Что будет?

В этом году ZeroNights будет снова проходить на территории концертного клуба A2. А это значит, что посетителей ждут сцена, свет, звук, бары, общение и вечеринки.

Ключевые доклады, основная программа, Defensive Track, FastTrack различной продолжительностью (15, 30, 45 минут). В этом году программный комитет и организаторы будут поощрять эксклюзивные доклады. Каждый исследователь, который представит свое эксклюзивное 45-ти минутное исследование в области offensive, может рассчитывать на денежное вознаграждение ($1000).

Будет осуществляться синхронный перевод всех докладов с русского на английский. И наоборот. Времени столько сколько нужно, чтобы донести информацию для аудитории без лишней «воды».

Программный комитет конференции пополнили новые многоуважаемые специалисты по информационной безопасности: Антон ‘Bo0oM‘ Лопаницын, Сергей Белов (DCG7812 community), Евгений Родонов (Google), Федор Ярочкин (Trend Micro) и Тарас Иващенко (OZON).