Специалисты компании WootCloud обнаружили IoT-ботнет Ares, который в основном атакует Android-приставки производства HiSilicon, Cubetek и QezyMedia. Малварь не использует каких-либо уязвимостей, но заражает устройства, доступные посредством отладочных портов Android Debug Bridge (ADB).

Хотя по умолчанию ADB отключен на большинстве устройств, некоторые гаджеты все же поставляются с включенным ADB (чаще всего на порту 5555). В итоге не прошедшие аутентификацию злоумышленники получают возможность удаленно подключиться к уязвимому устройству и получить доступ к командной оболочке ADB, которая обычно используется для установки и отладки приложений.

Ares далеко не первый ботнет, использующий данную тактику (1, 2), а также далеко не первый ботнет, построенный на базе известного IoT-вредоноса Mirai. Но в настоящее время Ares считается одним из наиболее активных Mirai-ботнетов.

Top 5 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗶-𝗹𝗶𝗸𝗲 #IoT #malware branches seen in 𝗝𝘂𝗹𝘆 (by unique IP):

1. ARES 11,5%

2. Ex0 8%

3. naya 7%

4. Zehir 5,6%

5. APEP 5,6%#IoTSecurity #botnet

— Przem (@przemfer) August 1, 2019