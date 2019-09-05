Аналитики компании Check Point обнаружили, что многие устройства на Android (включая девайсы Samsung, Huawei, LG, Sony и, возможно, других производителей) уязвимы перед интересными атаками. Понадобится подделать всего одно специальное SMS-сообщение, какие обычно приходят от операторов мобильной связи, и злоумышленник сможет перехватывать электронную почту или трафик с уязвимых устройств.

Проблема, обнаруженная специалистами, связана с инструкциями OMA CP (Open Mobile Alliance Client Provisioning). Речь идет о стандарте, посредством которого операторы мобильной связи могут отправлять клиентским устройствам настройки сети в виде специальных сообщений. Такие сообщения могут содержать настройки сервера MMS-сообщений, адрес прокси, почтовый сервер, настройки домашней страницы браузера и закладок, серверы для синхронизации контактов и календаря, и многое другое.

Исследователи Check Point обнаружили, что четыре производителя смартфонов внедрили этот стандарт на своих устройствах небезопасным способом. Смартфоны Samsung, Huawei, LG и Sony могут принимать сообщения OMA CP, даже если те были получены из ненадежного источника.

Эксперты отмечают, что проще всего атаковать устройства Samsung, так как они принимают любые сообщения OMA CP без какой-либо аутентификации или верификации. Смартфоны Huawei, LG и Sony защищены чуть лучше, так как в их случае отправитель сообщения хотя бы должен предоставить IMSI устройства.

Хотя теоретически коды IMSI трудно получить, специалисты Check Point объясняют, что ничего невозможного здесь нет. К примеру, мобильные операторы предоставляют платные сервисы, с помощью которых они переводят номера телефонов в коды IMSI для сторонних поставщиков услуг мобильной связи. То есть злоумышленник может получить IMSI от самого провайдера за небольшую плату. Хуже того, почти треть всех Android- приложений имеют доступ к IMSI устройства, так как запросили и получили соответствующие разрешения. А значит, хакеры могут использовать коды IMSI, полученные с помощью вредоносных приложений или утечек данных.

Хотя атака, описанная Check Point, не является автоматической (пользователь должен нажать кнопку и принять установку новых настроек атакующего), исследователи предупреждают, что злоумышленники могут без труда подделать отправителя. Фактически у получателя нет никаких реальных способов определить, кто отправил такое сообщение. Увы, это означает, что многие пользователи согласятся изменить настройки устройства на новые, полагая, что они получены от реального оператора мобильной связи.

В итоге, подменив настройки, злоумышленник сможет, например, перенаправить весь трафик жертвы через свой вредоносный сервер. Для реализации такой атаки не нужно никакого специального оборудования: для оправки специальных SMS будет достаточно GSM-модема (USB-донгла за 10 долларов, либо телефона, работающего в режиме модема) и простого скрипта.

К счастью, три из четырех обозначенных в докладе экспертов производителей уже работают над исправлением данной проблемы:

Samsung включила патч для этой проблемы в майском наборе обновлений (SVE-2019-14073);

LG выпустила свое исправление в июле (LVE-SMP-190006);

Huawei планирует внести необходимые исправления в UI для следующего поколения смартфонов серии Mate и серии P.

Единственный производитель, не собирающийся исправлять проблему — компания Sony. Исследователи объясняют, что инженеры Sony «отказались признать уязвимость, заявив, что их устройства соответствуют спецификации OMA CP».

Но аналитики Check Point не только рекомендуют производителям выпустить патчи, а пользователям – установить их. По их мнению, мобильные операторы должны блокировать сообщения OMA CP на уровне сети, чтобы сообщения такого типа не имели возможности пройти через их сети, если только не были отправлены самим оператором. По словам экспертов, в настоящее время доверять сообщениям OMA CP нельзя вовсе и лучше отклонять их все.