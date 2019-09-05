The Wall Street Journal рассказал об интересном случае: мошенники использовали голосовой deepfake, чтобы во время телефонного разговора выдать себя за руководителя неназванной немецкой фирмы. По телефону фиктивный CEO, чей голос был подделан при помощи ИИ, попросил главу неназванной дочерней фирмы из Британии срочно перевести 220 000 евро на счет некоего венгерского поставщика, хотя на самом деле этот счет принадлежал преступникам.

Об этом случае стало известно, благодаря страховой компании Euler Hermes Group, которая занималась расследованием данного инцидента. По мнению специалистов страховой компании, мошенники воспользовались коммерческим, доступным на рынке ПО для создания подделки. Глава британской фирмы заподозрил подвох, когда «руководитель из Германии» позвонил уже в третий раз и попросил о втором денежном переводе, но звонок при этом исходил с австрийского номера. К сожалению, к этому моменту первый перевод уже был отправлен и поступил на счет в Венгрии, откуда средства были выведены в Мексику.

Интересно, что это не первый случай использования голосовых deepfake таким образом. В июле текущего года BBC сообщила, что эксперты компании Symantec обнаружили три аналогичных случая, когда ИИ-технологии применялись для подделки голосов генеральных директоров. Из-за этих фейков неназванные компании-жертвы потеряли миллионы долларов.

Еще тогда специалисты предупреждали, что руководители компаний могут стать легкой мишенью для мошенничества и создания голосовых deepfake. Дело в том, что образцы их голосов можно без труда найти в выступлениях в СМИ и на конференциях, видео на YouTube и так далее.