Xakep #245. Нейросети
Специалисты компании Avast обнаружили, что приложения-фонарики для Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и данным смартфонов.
С помощью собственной платформы для анализа угроз apklab.io исследователи изучили 937 приложений для фонариков в Google Play Store. Специалисты рассматривали как те приложения, которые до сих пор доступны в Google Play Store, так и те, которые когда-либо появлялись в магазине. Согласно результатам, 408 приложений запрашивают до 10 разрешений, 267 — от 11 до 49 разрешений, а 262 приложения запрашивают от 50 до 77 разрешений.
Приложения действительно могут запрашивать разрешения для доступа к данным или некоторым функциям на устройствах, которые им необходимы для работы. Например, приложению фонарика необходим доступ к вспышке телефона, чтобы использовать ее как подсветку. Однако многие приложения запрашивают доступ к большему количеству данных, чем им действительно нужно.
«Смысл некоторых разрешений, запрашиваемых приложениями-фонариками, которые мы изучали, действительно трудно объяснить. Например, запись звука, которую запросили 77 приложений, или список контактов, который зачем-то нужен 180 приложениям. Самое необычное в этом списке — возможность записывать контакты: 21 приложение-фонарик хотело получить его, — рассказывает Луис Корронс, ИТ-евангелист в Avast. — Приложения-фонарики, которые мы рассмотрели, являются лишь примером того, как даже самые простые приложения могут получить доступ к приватной информации. Часто к личным данным получают доступ не только разработчики приложений, но и рекламодатели, с которыми они работают, чтобы монетизировать эти сведения. Политики конфиденциальности для разработчиков, к сожалению, не являются исчерпывающими, поскольку во многих случаях политики конфиденциальности, относящиеся к третьим сторонам, тесно переплетены».
Ниже можно увидеть топ-10 приложений, которые запрашивают больше всего разрешений.
|Место
|Название приложения
|Кол-во запрашиваемых разрешений
|Кол-во загрузок
|1
|Ultra Color Flashlight
|77
|100,000
|2
|Super Bright Flashlight
|77
|100,000
|3
|Flashlight Plus
|76
|1,000,000
|4
|Brightest LED Flashlight — Multi LED & SOS Mode
|76
|100,000
|5
|Fun Flashlight SOS mode & Multi LED
|76
|100,000
|6
|Super Flashlight LED & Morse code
|74
|1,000,000
|7
|FlashLight – Brightest Flash Light
|71
|1,000,000
|8
|Flashlight for Samsung
|70
|500,000
|9
|Flashlight – Brightest LED Light & Call Flash
|68
|1,000,000
|10
|Free Flashlight – Brightest LED, Call Screen
|68
|500,000
Исследователи отмечают, что не совсем ясно, как стоит отмечать приложения, которые запрашивают много разрешений — как вредоносные или только как потенциально опасные. Приложения действительно могут просить дать доступ к самым разным функциям или данным смартфона, но это не означает, что приложение вредоносное.
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