Производитель автозапчастей, европейская компания Toyota Boshoku Corporation, входящая в состав Toyota Group, недавно лишилась 37 472 000 долларов из-за мошенников и так называемой компрометации посредством деловой переписки (business email compromise, BEC).

В опубликованном компанией пресс-релизе сказано, что инцидент произошел 14 августа текущего года. Именно тогда сотрудники компании получили письмо от мошенников, содержавшее инструкции об оплате, которые в итоге были выполнены.

В настоящее время компания, совместно с правоохранительными органами, еще занимается расследованием произошедшего, а потому детали инцидента не раскрываются. Однако представители Toyota Boshoku Corporation выражают надежду, что похищенные злоумышленниками средства, возможно, еще удастся вернуть.

В последнее время крупные компании все чаще становятся жертвами BEC-мошенников и теряют из-за этого крупные суммы. Как правило, BEC-атака подразумевает под собой компрометацию легитимного почтового аккаунта одного из сотрудников компании. После этого злоумышленники используют учетную запись для рассылки поддельных писем сотрудниками той же компании или ее партнерам, и убеждают их перевести средства на подставные счета, прикрываясь фальшивыми инвойсами и вымышленными сделками.

Согласно данным Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете (IC3) при ФБР, только в прошлом году компании-жертвы BEC-скама лишились 1,3 млрд долларов, и с каждым годом становится только хуже.