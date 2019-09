На прошлой неделе ИБ-специалист CERT/CC Уилл Дорманн (Will Dormann) опубликовал исследование, посвященное тому, как Windows работает с образами дисков VHD и VHDX. Дорманн объяснял, что для ОС такие образы, в сущности, являются черным ящиком, и сканирование файлов внутри них не осуществляется до тех пор, пока образ не будет смонтирован, а файлы не запустятся.

Хуже того, антивирусы тоже игнорируют содержимое таких образов, которые открываются простым двойным кликом, подобно ZIP-архивам. На видео ниже можно увидеть демонстрацию, во время которой угроза в архиве обнаруживается защитой, а вот виртуальный жесткий диск не вызывает никаких подозрений.

Исследованием Дорманна быстро заинтересовались и другие ИБ-специалисты. К примеру, эксперт, известный под псевдонимом JTHL, провел собственный эксперимент и поместил в образ диска малварь AgentTesla. Дело в том, что образы VHD и VHDX необязательно должны быть большими, их можно сделать и компактными, чтобы, например, прикрепить к письму и отправить жертве по электронной почте. Так, VHD-файл JTHL получился всего 7 Мб размером. Проверка показала, что антивирусные решения не замечают малварь до тех пор, пока дело не дойдет до монтирования диска.

Еще один специалист по безопасности, Ян Полсен, отмечает, малвари в файлах образов «не видят» отнюдь не только антивирусные решения. Для теста он создал скрипт, который, используя diskpart, автоматически монтировал VHD-файл и запускал вредоносное ПО внутри. Эту угроза была проигнорирована фильтрами Gmail (хотя к уже упомянутым архивам Gmail относится с подозрением), осталась незамеченной при загрузке файла с помощью Google Chrome, а также ее упустил из виду Windows Defender.

Yesterday i did a full attach and execute script. Et will mount the .vhd automatically and execute the malware inside. At no point is the malware detected

— ⛧ ʲªͷ ҎΩΰⱠᶊἕא (@Jan0fficial) September 6, 2019