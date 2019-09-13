После релиза Chrome 77, вышедшего на этой неделе, пользователи устройств Netgear обнаружили, что доступ к странице администратора не работает, о чем ясно свидетельствует волна жалоб на официальном форуме компании. Проблемы наблюдаются у владельцев маршрутизаторов Nighthawk, роутеров Orbi WiFi, модемов N600, а также устройств ReadyNAS.

Пользователи сообщают, что пытаясь получить доступ к странице администратора, они либо перенаправляются на страницу сброса пароля, либо видят сообщение об ошибке и получают отказ в доступе. И тогда как владельцам роутеров вряд ли нужен ежедневный доступ к администрированию устройств, владельцы Netgear NAS оказались в незавидном положении, так как не могут производить никаких операций с файлами, хранящимися на устройстве, а это делает NAS бесполезным при работе с последней версией Chrome.

Пока неясно, что именно пошло не так, и почему страницы логина вдруг «сломались», но разработчики Netgear сообщили, что уже работают над устранением данной проблемы и обещают в скором времени выпустить обновления прошивок. Пока владельцам устройств рекомендуется пользоваться другими браузера для администрирования, так как проблема не распространяется на Firefox или Edge.