Издание TorrnetFreak обратило внимание на интересную ситуацию, сложившуюся вокруг пиратского стримингового приложения CotoMovies. В начале текущего месяца сторонний магазин приложений для iOS TweakBox удалил несколько пиратских приложений из-за оказанного на платформу юридического давления. Одним из этих приложений было CotoMovies, которое бесплатно предоставляло своим пользователям неограниченный доступ к пиратским фильмам и сериалам. Юридическим преследованием TweakBox угрожала компания, стоящая за созданием фильма «Хеллбой».

Через несколько дней после этого инцидента разработчик CotoMovies объявил о том, что прекращает разработку своего приложения и сервис закрывается. Как выяснили журналисты, это решение так же было связано с давлением со стороны компаний, создавших такие ленты, как «Хеллбой» и «Падение ангела».

Сообщается, что в итоге стороны смогли урегулировать конфликт мирным путем, и хотя нет точных подтверждений того, что правообладателям была выплачена некая компенсация ущерба, разработчик CotoMovies уже принес публичные извинения создателям упомянутых фильмов и другим правообладателям на домашней странице проекта.

Оператор приложения пишет, что извлек уроки из случившегося и теперь понимает, какой ущерб могут нанести пиратские приложения фильмам. В дальнейшем создатель приложения пообещал не нарушать ничьих авторских прав и призвал пользователей сделать то же самое.

Пользователи, разумеется, были разочарованы, но, похоже, в будущем их могут ждать и более неприятные эмоции, связанные с CotoMovies. Дело в том, что создатель приложения пишет, что также согласился передать пользовательские данные и сообщения правообладателям, чтобы те могли добиться соблюдения законов и следить за своей ценной интеллектуальной собственностью.

Неизвестно, какие именно пользовательские данные были в распоряжении разработчика CotoMovies, но у пользователей определенно могут возникнуть неприятности, так как создатели «Хеллбоя» и «Падения ангела» ранее уже преследовали отдельных пиратов в суде. Юристы кинокомпаний уже подтвердили журналистам TorrentFreak, что юридическое преследование пользователей CotoMovies более чем вероятно и значится в планах правообладателей.