Xakep #245. Нейросети
Издание TorrnetFreak обратило внимание на интересную ситуацию, сложившуюся вокруг пиратского стримингового приложения CotoMovies. В начале текущего месяца сторонний магазин приложений для iOS TweakBox удалил несколько пиратских приложений из-за оказанного на платформу юридического давления. Одним из этих приложений было CotoMovies, которое бесплатно предоставляло своим пользователям неограниченный доступ к пиратским фильмам и сериалам. Юридическим преследованием TweakBox угрожала компания, стоящая за созданием фильма «Хеллбой».
Через несколько дней после этого инцидента разработчик CotoMovies объявил о том, что прекращает разработку своего приложения и сервис закрывается. Как выяснили журналисты, это решение так же было связано с давлением со стороны компаний, создавших такие ленты, как «Хеллбой» и «Падение ангела».
Сообщается, что в итоге стороны смогли урегулировать конфликт мирным путем, и хотя нет точных подтверждений того, что правообладателям была выплачена некая компенсация ущерба, разработчик CotoMovies уже принес публичные извинения создателям упомянутых фильмов и другим правообладателям на домашней странице проекта.
Оператор приложения пишет, что извлек уроки из случившегося и теперь понимает, какой ущерб могут нанести пиратские приложения фильмам. В дальнейшем создатель приложения пообещал не нарушать ничьих авторских прав и призвал пользователей сделать то же самое.
Пользователи, разумеется, были разочарованы, но, похоже, в будущем их могут ждать и более неприятные эмоции, связанные с CotoMovies. Дело в том, что создатель приложения пишет, что также согласился передать пользовательские данные и сообщения правообладателям, чтобы те могли добиться соблюдения законов и следить за своей ценной интеллектуальной собственностью.
Неизвестно, какие именно пользовательские данные были в распоряжении разработчика CotoMovies, но у пользователей определенно могут возникнуть неприятности, так как создатели «Хеллбоя» и «Падения ангела» ранее уже преследовали отдельных пиратов в суде. Юристы кинокомпаний уже подтвердили журналистам TorrentFreak, что юридическое преследование пользователей CotoMovies более чем вероятно и значится в планах правообладателей.
Avotidjony
16.09.2019 at 13:17
Ничего святого у людей нет. Пират должен быть идейным, а не мамкиным анархистом…
Anon
16.09.2019 at 17:53
Скорее идейных мало остаётся, кто-то же в святое относит деньги.
Avotidjony
16.09.2019 at 19:49
у меня просто нет слов об этом организме
Logus
16.09.2019 at 13:42
Самое обидное в этой ситуации,так это то,что создатель передал данные пользователей правообладателям.Иначе как «мудачеством» назвать такой шаг нельзя.
Diflyrest
16.09.2019 at 18:05
Ну написано же что давили сверху
Avotidjony
16.09.2019 at 19:48
история знает примеры когда в аналогичных ситуациях люди сносили мастер ключ шифрования… а там были куда более неприятные в гневе люди чем правообладатели…
Читатель2017
16.09.2019 at 19:49
Отсюда вывод:
Нигде не регистрируйся под собственным именем. Используй псевдонимы :).