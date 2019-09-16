Reuter сообщает, что в этом месяце Роскомнадзор и крупные операторы связи намерены протестировать в Тюмени оборудование для блокировки Telegram и других запрещенные в стране ресурсов и сервисов.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени», — утверждает один из источников журналистов. «Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях. По его итогам поймем, как оно работает, какие сбои есть и так далее», — говорит второй источник, уточняя, что тестирование должно завершиться до конца сентября.

Также собеседники сообщили, что это оборудование представляет собой программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру, в котором Ростелекому принадлежит 15%. Весной текущего года СМИ писали, что решение РДП.ру было признано самым эффективным в ходе лабораторного эксперимента.

Представители крупнейших российских операторов отказались от комментариев, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос журналистов, а представитель РДП.ру сказал, что не знает, где именно тестируется оборудование компании.

Установка такого оборудования возможна в рамках закона, направленного на защиту российского сегмента интернета и вступающего в силу 1 ноября. Согласно требованиям закона, все операторы связи РФ обязаны установить на своих сетях технические средства, в том числе DPI - Deep Packet Inspection, систему глубокой фильтрации трафика.

Летом глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью российским агентствам говорил, что его ведомство готовит большой эксперимент на сетях нескольких операторов связи. Он отмечал, что сможет назвать стоимость и характеристики оборудования в октябре текущего года.