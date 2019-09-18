На этой неделе в продажу вышла книга «Permanent Record», по сути представляющая собой мемуары, написанные Эдвардом Сноуденом. В этой книге, которая будет опубликована на русском языке в ноябре текущего года, Сноуден подробно рассказывает о том, как похитил те самые секретные документы, как передал их СМИ, а затем бежал за границу, в итоге получив убежище в России, где и остается до сих пор. Также на страницах «Permanent Record» можно найти множество размышлений о приватности, опасных последствиях массового сбора личной информации и многом другом.

Разумеется, выход мемуаров Сноудена не оставили без внимания американские власти, но на выход книги они отреагировали весьма неожиданным образом. Стало известно, что Министерство юстиции США подало гражданский иск против Эдварда Сноудена за нарушение соглашений о неразглашении, которые тот подписывал с АНБ и ЦРУ. В соответствии с этими документами, Сноуден должен был перед публикацией представить книгу на рассмотрение и одобрение правительству США. Данный пункт является стандартным в госконтрактах и предназначен именно для предотвращения раскрытия секретной информации бывшими агентами в своих мемуарах и художественных произведениях.

При этом Минюст не пытается блокировать распространение самой книги, но просит суд передать властям все средства, вырученные от продаж «Permanent Record».

«Разведданные должны защищать нашу нацию, а не приносить личную прибыль, — пишет прокурор США по восточному округу Вирджинии Закари Тервиллигер (Zachary Terwilliger). — Этот иск гарантирует, что Эдвард Сноуден не получит никакой финансовой выгоды от нарушения доверия, которое было ему оказало».

Представители Американского союза гражданских свобод (ACLU) и юристы Сноудена уже подвергли иск американских властей критике. По их мнению, книга не содержит никаких правительственных секретов, которые не публиковались бы авторитетными новостными организациями ранее.