На этой неделе пользователи Windows 10 начали активно жаловаться на то, что защитное решение Windows Defender перестало нормально функционировать. Многочисленные сообщения о проблемах можно найти на форумах Microsoft (1 , 2 , 3 , 4 , 5), Reddit (1 , 2 , 3 , 4), а также на других популярных сайтах технической поддержки: AskWoody, DeskModder, BornCity, Bleeping Computer.

Из-за бага, появившегося с релизом Windows 4.18.1908.7, выполнение быстрой или полной проверки файлов завершалось неудачей через несколько секунд после начала, то есть сканирование успевало охватить лишь несколько файлов. Проблема возникла после недавнего исправления ошибки, связанной с работой SFC /scannow, но патч сломал работу сканирования, так что Windows Defender лишился возможности сканировать больше ~40 файлов за раз.

Представители Microsoft сообщили, что возникшая из-за патча проблема затронула только проверки, осуществляемые вручную или запланированные заранее, но защита в реальном времени продолжала работать. К тому же можно было обойти баг, воспользоваться опцией «Выборочная проверка», указав папки и диски, которые нужно проверить.

В настоящее время разработчики Microsoft уже представили «патч для патча» и вернули Windows Defender в рабочее состояние. Проблема была устранена в Security Intelligence Update для Windows Defender Antivirus — KB2267602 (версия 1.301.1684.0).