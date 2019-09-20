ФБР сообщило об аресте двух подозреваемых, Романа Лейва (Romana Leyva) и Арифул Хак (Ariful Haque), которые заманивали своих жертв на сайты фальшивой техподдержки и обманом заставляли платить за свои «услуги». По данным следствия, мошенники обманули более 7500 человек (большинство из которых были пожилыми людьми, не имеющими технических знаний) и заработали на этом более 10 000 000 долларов.

Мошенники действовали по классической схеме: управляли вредоносными сайтами с фейковыми всплывающими окнами, которые предупреждали посетителей о проблемах с безопасностью, тем самым запугивая жертв и заставляя поверить, что их компьютеры заражены малварью или имеют другие проблемы. Жертвам аферы рекомендовалось срочно звонить по номеру технической поддержки, операторы которой обманом вынуждали звонящих оплачивать ненужный «ремонт» и «помощь». Стоимость таких услуг, замаскированных под разовую, ежегодную или пожизненную техническую поддержку, варьировалась от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США.

Правоохранители сообщают, что некоторые пострадавшие оказывались обманутыми даже дважды. Дело в том, что порой, спустя время, пострадавшим перезванивали сами мошенники и утверждали, что компания технической поддержки, с который жертвы заключили договор, прекратила свое существование. Мошенники предлагали вернуть жертвам деньги, но вскоре перезванивали опять и заявляли, что отправили слишком большую сумму из-за опечатки (то есть, например, перевели 4500 долларов вместо 450 долларов). Затем они попросили жертв вернуть им разницу в подарочных картах.

Обвинительное заключение гласит, что мошенническая схема Лейва и Хака действовала с марта 2015 года по декабрь 2018 года. Подозреваемые основали специальные компании, через которые пропускали свои доходы и мошеннические платежи, а также имели ряд сообщников, занимавшихся той же активностью.

Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, а также в сговоре с целью совершения такого мошенничества. Максимальное наказание по этим обвинениям составляет до 20 лет лишения свободы.