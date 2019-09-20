Xakep #245. Нейросети
Представители организации MITRE подготовили обновленный список из 25 наиболее опасных проблем и недочетов в ПО, которые в итоге могут приводить к возникновению уязвимостей и использоваться злоумышленниками для взлома систем.
На этот раз топ-25 был составлен на основе собственных данных MITRE, информации из базы NVD (National Vulnerability Database), а также CVSS. Ранее список строился на основании опросов и личных интервью с разработчиками, ведущими аналитиками безопасности, исследователями и вендорами. Проблемы в этом списке имеют собственные идентификаторы CWE (не путать с CVE) — Common Weakness Enumeration. CWE отличаются от CVE тем, что, по сути, первые являются предшественниками вторых, то есть CWE приводят к появлению непосредственно уязвимостей.
CWE делятся более чем на 600 категорий, и в этом году список пополнился CWE, которые объединяют в себе весьма обширные классы разнообразных проблем, например, CWE-20 (некорректная проверка вводимых данных), CWE- 200 (раскрытие информации) и CWE-287 (некорректная аутентификация).
Топ-10 обозначенных специалистами MITRE проблем можно увидеть в таблице ниже. Баллы присваивались проблемам исходя из того, как часто CWE служит отправной точкой для появления фактической уязвимости, а также серьезности от ее потенциальной эксплуатации.
|Место
|ID
|Проблема
|Балл
|1
|CWE-119
|Некорректное ограничение операций в пределах буфера памяти
|75.56
|2
|CWE-79
|Некорректная нейтрализация вводимых данных при генерации веб-страниц (XSS)
|45.69
|3
|CWE-20
|Некорректная проверка вводимых данных
|43.61
|4
|CWE-200
|Раскрытие информации
|32.12
|5
|CWE-125
|Чтение за пределами буфера
|26.53
|6
|CWE-89
|Некорректная нейтрализация специальных элементов SQL-команд (SQL-инъекции)
|24.54
|7
|CWE-416
|Use After Free
|17.94
|8
|CWE-190
|Целочисленное переполнение или циклический сдвиг
|17.35
|8
|CWE-352
|CSRF (Cross-Site Request Forgery)
|15.54
|10
|CWE-22
|Path Traversal
|14.10
По сравнению 2011 годом, в этом году новые проблемы составляют примерно треть списка. Но большинство угроз, актуальных тогда, по-прежнему опасны и сейчас. Например, среди них неограниченная загрузка файлов опасных типов (CWE-434), SQL-инъекции (CWE-89) и инъекции команд (CWE-78). Но стоит заметить, что многие старые участники топа угроз все же заметно теряют свои позиции: SQL-инъекции стали менее распространены и опустились с первого места на шестое место; использование жестко закодированных учетных данных, CWE-798, и вовсе опустилось с седьмого места на девятнадцатое, по сравнению с 2011 годом.
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