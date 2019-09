Вчера стало известно, что некий анонимный исследователь обнародовал в открытом доступе детали опасной уязвимости нулевого дня в форумном движке vBulletin, а также эксплоит для нее. Баг позволяет злоумышленнику выполнять shell-команды на уязвимом сервере. Причем атакующему достаточно использовать простой HTTP POST-запрос и не нужно иметь учетную запись на целевом форуме, то есть проблема относится к неприятному классу pre-authentication уязвимостей.

Теперь на GitHub появилось более детальное описание проблемы, а также в сети был опубликован скрипт для поиска уязвимых серверов. Пользователи vBulletin, в свою очередь, уже начали сообщать об атаках на свои форумы. Некоторые даже жалуются на полное удаление БД при помощи данного бага.

Интересно, что после публикации данных об уязвимости глава компании Zerodium Чауки Бекрар заявил в Twitter, что его компании и клиентам было известно об этой проблеме на протяжении трех лет, а эксплоиты для нее давно продают на черном рынке.

The recent vBulletin pre-auth RCE 0day disclosed by a researcher on full-disclosure looks like a bugdoor, a perfect candidate for @PwnieAwards 2020. Easy to spot and exploit.

Many researchers were selling this exploit for years. @Zerodium customers were aware of it since 3 years

— Chaouki Bekrar (@cBekrar) September 25, 2019