Инженеры Microsoft сообщили, что вскоре существенно расширят список расширений, которые нельзя использовать в Outlook on the web (бывший Outlook Web Access, OWA). Ранее список уже включал в себя 104 расширения, а теперь его пополнят еще 38.

После добавления расширений в список заблокированных пользователи не смогут загружать файлы любого из этих типов из своих почтовых ящиков, если только администратор Outlook/Exchange специально не внесет их в белый список.

Разработчики уверяют, что новые расширения, которые пополнят черные списки, используются весьма редко, и поэтому изменения не должны повлиять на работу большинства организаций.

38 новых расширений файлов, которые вскоре будут запрещены:

файлы Java: .jar, .jnlp

.jar, .jnlp файлы Python: .py, .pyc, .pyo, .pyw, .pyz, .pyzw

.py, .pyc, .pyo, .pyw, .pyz, .pyzw файлы PowerShell: .ps1, .ps1xml, .ps2, .ps2xml, .psc1, .psc2, .psd1, .psdm1, .psd1, . psdm1

.ps1, .ps1xml, .ps2, .ps2xml, .psc1, .psc2, .psd1, .psdm1, .psd1, . psdm1 цифровые сертификаты: .cer, .crt, .der

.cer, .crt, .der файлы, используемые для эксплуатации багов в стороннем ПО:.appcontent-ms, .settingcontent-ms, .cnt, .hpj, .website, .webpnp, .mcf, .printerexport, .pl, .theme, .vbp, .xbap, .xll, .xnk, .msu, .diagcab, .grp

Подчеркивается, что администраторы Office 365, Exchange Online или Exchange Server в любой момент могут внести в белый список любое из 142 заблокированных расширений, следуя инструкции.