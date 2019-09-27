Сегодня ИБ-исследователь, известный под псевдонимом axi0mX, опубликовал в открытом доступе джейлбрейк, подходящий практически для любых устройств Apple с чипами от A5 до A11, выпущенными между 2011 и 2017 годами. То есть джейлбрейк актуален для моделей от iPhone 4S до iPhone 8 и X. Его нельзя использовать удаленно – нужен физический доступ к устройству.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices. Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG — axi0mX (@axi0mX) September 27, 2019

Джейлбрейк специалиста, над которым он, по собственному признанию, работал весь год, полагается на новый эксплоит Checkm8 (читается как «checkmate», то есть «шах и мат») для уязвимости в bootrom. Сам axi0mX описывает этот эксплоит как «перманентный и неисправляемый».

Дело в том, что большинство джейлбрейков эксплуатируют уязвимости в операционной системе iOS и ее компонентах, а вот об уязвимостях в bootrom и их эксплуатации речь заходит нечасто. В то же время именно такие джейлбреки ценятся больше всего, так как являются перманентными, ведь для исправления уязвимости в bootrom требуется физическая модификация чипсетов устройств, и ни одна компания не станет отзывать из продажи такое количество гаджетов и заменять их.

Последний джейлбрейк, использующий проблемы bootrom, был создан почти десять лет назад известным хакером Джорджем Хотцом aka GeoHot, так что релиз Checkm8, это без преувеличения знаковое событие, ведь многие считали, что инженерам Apple удалось устранить все бреши в этой области.

Код axi0mX уже доступен на GitHub, хотя пока это лишь бета-версия явно не предназначенная для массового пользователя, которая может случайно превратить устройство в «кирпич». Исследователь пишет, что джейлбрейк не работает на устройствах на базе Apple A12 и A13, а также могут возникать проблемы со старыми устройствами, вроде iPhone 4S, которым он пока не уделял много времени.