Эксперты Proofpoint подсчитали, что 85% всего почтового спама, отправленного во втором квартале 2019 года (апрель, май и июнь месяцы), содержало ссылки для загрузки вредоносных файлов, но не вложения с самими файлами.

Исследователи пишут, что тем самым второй квартал продолжает тенденции первого, когда вредоносные URL-адреса тоже доминировали как наиболее популярный способ распространения малвари через email. Данный тренд доказывает, что используя ссылки, операторы вредоносных кампаний получают больше кликов и заражений по сравнению с классической техникой прикрепления файлов к электронным письмам. Очевидно, пользователи стали с недоверием относиться к любым вложениям в почте.

Также стоит заметить, что в предыдущем отчете Proofpoint сообщалось, что 99% всех кибератак на основе электронной почты требуют взаимодействия с человеком. То есть цель должна открывать файлы, нажимать на ссылки или выполняться какие-либо другие действия.

Другие выводы из свежего отчета Proofpoint, опубликованного в этом месяце, гласят: