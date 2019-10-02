В минувшие выходные неподалеку от Детройта был взломан огромный рекламный щит, принадлежащий Triple Communications и расположенный возле трассы I-75. Около 20 минут билборд демонстрировал порно (NSFW свидетельства очевидцев можно легко обнаружить в социальных сетях), о чем проезжающие мимо водители поспешили сообщить в 911.

Пользователи Reddit уже «опознали» порноактеров из этого ролика, и те сообщили СМИ, что больше всего рады тому, что никто не пострадал. Того же мнения придерживаются и правоохранители, которые признались местной прессе, что никогда не сталкивались с подобным, и видео могло отвлечь водителей от дороги, тем самым спровоцировав аварийные ситуации.

Теперь полиция Мичигана ищет подозреваемых во взломе, которые попали в объектив камеры наблюдения. Как оказалось, двое неизвестных вломились в небольшую техническую будку, расположенную под рекламным щитом и взломали компьютер, который управляет гигантским экраном. Для этого им пришлось преодолеть двухметровый забор и попасть в объектив камеры. Впрочем, взломщики хорошо подготовились и, как видно в ролике ниже, предусмотрительно скрыли свои лица, используя очки и капюшоны.

В полиции говорят, что такое «продвижение» порнографии, особенно несовершеннолетним (которые вполне могли оказаться в то время на автостраде) влечет за собой за собой штраф в размере до 500 долларов и 90 дней в тюрьме. Также хакерам грозит обвинение в проникновении со взломом, ведь они незаконно проникли в техническое помещение, где размещалось оборудование для управления билбордом.