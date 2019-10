После обновления до iOS 13 пользователи заметили проблему с Touch ID, из-за которой невозможно войти в некоторые приложения, требующие аутентификации, включая банковские, 1Password, Apollo Reddit и так далее.

Журналисты 9to5Mac сообщают, что причина этих проблем – баг, который присутствует как в iOS 13.0, так и в iOS 13.1.1 и затрагивает приложения, которые предлагают использовать Face ID или Touch ID в качестве способа быстрого входа. Суть проблемы заключается в том, что в диалоговое окно Touch ID попросту не появляется на экране, и кажется, что ничего не происходит вовсе.

Как оказалось, ситуация не такая безвыходная, как думают многие пользователи. Дело в том, что диалог Touch ID на самом деле присутствует на экране, но попросту невидим.

Хотя Apple определенно скоро исправит эту ошибку, пока журналисты рекомендуют пользователям в любом случае попытаться положить палец на кнопку «Домой», после чего отпечаток пальца может быть распознан, и вход в приложение осуществлен. Еще один способ решения проблемы – попробовать потрясти устройство, после чего диалог Touch ID может снова стать видимым.

Судя по всему, баг не затрагивает Face ID, однако распространяется на устройства iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.