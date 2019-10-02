Правоохранительные органы сообщили, что 34-летний Рейес Даниэль Руис (Reyes Daniel Ruiz), бывший инженер Yahoo!, проработавший в компании более 10 лет, пользовался своим служебным положением, получал доступ к почтовым ящикам молодых женщин и похищал оттуда откровенные фото и видео. На этой неделе Руис признал себя виновным.

В общей сложности Руис взломал более 6000 учетных записей, причем некоторые из них принадлежали его коллегам и подругам. Из почтовых ящиков своих жертв хакер похищал эротические изображения и видео, которые хранил дома на жестком диске.

Кроме того, Руис использовал доступ к скомпрометированным почтовым ящикам для взлома других учетных записей, в том числе Apple iCloud, Facebook, Gmail, DropBox и так далее (для которых жертвы использовали почту Yahoo! при регистрации). Для этого он запрашивал сброс пароля на сторонних сайтах и получал письмо на подконтрольный ему адрес в почте Yahoo!. После Руис продолжала поиск откровенного контента и на этих аккаунтах.

Следователи пишут, что Руис уничтожил свой домашний «архив» и компьютер, где хранил все загруженные изображения и видео, когда в Yahoo! наконец заметили подозрительную активность и начали расследование.

В апреле текущего года Руису были предъявлены обвинения в несанкционированном вторжении и использованием компьютера, и теперь ему грозит тюремное заключение сроком до пять лет и штраф в размере до 250 000 долларов. В настоящее время бывший сотрудник Yahoo! нахоится на свободе, так как был отпущен под залог в размере 200 000 долларов. Вынесение приговора по этому делу назначено на 3 февраля 2020 года.