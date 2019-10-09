Во вторник 8 октября 2019 года представители Twitter признались, что компания непреднамеренно задействовала email-адреса и номера телефонов, использующиеся в целях безопасности (например, для двухфакторной аутентификации), для показа адресной рекламы.

Дело в том, что когда копании и пользователи продвигают свою рекламу в Twitter, они могут фильтровать рекламную аудиторию на основе ряда критериев. И по ошибке телефонные номера пользователей и их почтовые адреса были доступны через внутренние рекламные системы компании — Tailored Audiences и Partner Audiences.

Сообщается, что проблема была устранена еще ​​17 сентября, и компания заявляет, что никакие другие пользовательские данные не были переданы партнерам компании и другим третьим лицам. Сколько именно пользователей пострадали из-за этой ошибки, представителям компании неизвестно.

Интересно, что в прошлом году точно такую оплошность допустила и компания Facebook. Тогда исследователи из Северо-Восточного университета и Принстонского университета заметили, что телефонные номера, необходимые для 2ФА, используются рекламодателями для таргетинга объявлений. При этом представители Facebook подтвердили журналистам Gizmodo, что социальная сеть использует информацию, предоставляемую пользователями, чтобы персонализировать их опыт, в том числе и с помощью показа более релевантной рекламы.