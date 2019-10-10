Администрация Tor Project сообщила, что внесла в черные списки более 800 серверов в своей сети, так как на них работало устаревшее ПО.

Удаленные серверы составляют примерно 13,5% из 6000 серверов, в настоящее время формирующих сеть Tor. Примерно 750 из удаленных серверов — это middle relay, и еще 62 — выходные узлы. Команда Tor заявила, что запрет был наложен из соображений безопасности, так как узлы с устаревшим ПО уязвимы для различных атак и не поддерживают защитные механизмы, добавленных в более поздние версии серверного программного обеспечения.

Разработчики сообщают, что планируют в ноябре выпустить обновление Tor, и обновленная версия будет по умолчанию отклонять соединения с серверами, на которых работает устаревшее ПО, без какого-либо вмешательства со стороны.

Планы по внесению небезопасных серверов в черные списки начали воплощать в жизнь еще в сентябре текущего года. Изначально разработчики планировали избавиться от 1276 серверов, работающих под управлением устаревшего ПО. Однако когда администраторы Tor Project уведомили владельцев серверов о проблемах, многие из них все же установили обновления, и число небезопасных узлов сократилось до 800 с небольшим.