Министерство юстиции США предъявило обвинения 29-летнему сингапурцу Хо Цзюнь Цзя (Ho Jun Jia), который похитил личность крупного геймдевелопера и использовал эту информацию для незаконного майнинга криптовалюты.

Согласно судебным документам, Хо похитил личные и финансовые данные неназванного игрового разработчика из Калифорнии (включая его имя, данные водительских прав и данные кредитной карты), а затем, используя их, завел несколько аккаунтов в системах поставщиков облачных услуг, включая AWS и Google Cloud. Также утверждается, что Хо аналогичным образом использовал личные данные резидента Техаса и основателя некой индийской технологической компании.

В период с октября 2017 по февраль 2018 года мошенник проводил «крупномасштабную операцию", ориентированную на майнинг криптовалюты. Он похищал чужие ID, а после использовал их для открытия новых учетных записей и получения доступа к сторонним вычислительным ресурсам. В основном Хо майнил таким образом Bitcoin и Ethereum.

Более того, Хо демонстрировал неплохие навыки в области социальной инженерии и сумел убедить поставщиков облачных услуг предоставить его аккаунту повышенные привилегии, отсрочить выставление счетов, а также увеличить объем вычислительных ресурсов.

По данным обвинения, уже через несколько месяцев облачные вычисления, задействованные в этой схеме, стоили более 5 000 000 долларов. Так как выставление счетов удавалось отложить, часть расходов покрывали жертвы Хо (с их кредитных карт списывались сотни тысяч долларов), а после схема была раскрыта, и основная часть расходов до сих пор остается неоплаченной.

«В течение короткого периода Хо был одним из крупнейших потребителей Amazon Web Services (AWS) по объемам использования данных», — говорят в прокуратуре.

Добытую таким образом криптовалюту мошенник выводил на многочисленные кошельки, затем конвертировал в фиатные деньги, прибегая к услугам различных бирж и обменников.

В соответствии с законами США, Хо грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество, 10 лет за мошенничество с устройствами доступа и еще 2 года за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.