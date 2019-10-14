Эксперты компании ESET обнаружили передовую систему распространения малвари Attor, которая использовалась для слежки за дипломатами и другими русскоязычными пользователями в Восточной Европе. По данным ESET, такие атаки велись как минимум с 2013 года.

Малварь использует модульную архитектуру и построена вокруг центрального компонента, называемого диспетчером. Исследователи пишут, что изощренность Attor проявляется, например, в использовании шифрования для сокрытия модулей, что встречается лишь в редких случаях и, как правило, когда речь идет о правительственных хакерах.

«Плагины Attor попадают на скомпрометированный компьютер в виде библиотек DLL, асимметрично зашифрованных с помощью RSA. Плагины полностью восстанавливаются только в памяти, с использованием открытого ключа RSA, встроенного в диспетчер. В результате трудно получить плагины Attor и расшифровать их без доступа к диспетчеру», — рассказывают эксперты.

Тот факт, что Attor создавался для российских пользователей, поддерживается некоторыми функциями платформы, среди которых таргетинг таких популярных приложений и услуг, как «Одноклассники» и «ВКонтакте», VoIP Multifon, приложение для обмена мгновенными сообщениями Qip. Infium, поисковая система Rambler, почтовые клиенты «Яндекс» и Mail.ru, а также платежная система WebMoney. Для слежки за жертвой Attor анализирует активные процессы — популярные браузеры, мессенджеры, почтовые приложения, сервис IP-телефонии, социальные сети.

Обнаружив один из этих процессов, программа делает снимки экрана и отправляет их злоумышленникам. Также функциональность Attor позволяет записывать аудио, перехватывать набранный текст и содержимое буфера обмена.

По данным экспертов ESET, жертвами Attor стали пользователи из России, Украины, Словакии, Литвы и Турции, в том числе дипломаты и сотрудники госучреждений.

Помимо географического и языкового таргетинга, создатели Attor проявляют особый интерес к пользователям, которых беспокоит вопрос конфиденциальности. Attor настроен делать снимки экрана при активации VPN-сервисов, утилиты для шифрования диска TrueCrypt и ряда подобных приложений.

Как уже было сказано выше, Attor состоит из диспетчера и плагинов с различной функциональностью. Исследователям удалось изучить восемь плагинов. Также одной из особенностей платформы является использование системы Tor для анонимной связи с командным сервером.

Другой отличительной чертой стал АТ-протокол в одном из плагинов, который собирает информацию о подключенных модемах, телефонах (в том числе устаревших моделей) и файловых накопителях.

AT-команды, которые использует протокол, были разработаны в 1977 году компанией Hayes для набора номера модема, изменения настроек соединения и так далее. Эти команды до сих пор используются в большинстве современных смартфонов — с их помощью можно инициировать отправку SMS-сообщений, эмулировать события на экране и прочее

Attor использует AT-команды для связи с устройствами и получения идентификаторов, включая IMSI, IMEI, MSISDN и версию используемой ОС. По мнению экспертов ESET, злоумышленников больше интересуют цифровые отпечатки GSM-устройств, подключенных к компьютеру через COM-порт.

Исследователи полагают, что операторы Attor специально создали этот модуль для пользователей, которые используют старые мобильные телефоны. Дело в том, что во многих дипломатических и разведывательных операциях используются собственные платформы с поддержкой GSM и устаревшие телефоны, что обеспечивает дополнительную защиту коммуникаций.