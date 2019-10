Пользователи Windows 7,8 и 10 столкнулись с неприятной проблемой после обновления Symantec Endpoint Protection (1,2) до версии 2019/10/14 r61.

Устройства пострадавших работали со сбоями, а также обновление провоцировало появление синего экрана смерти (BSOD), который ссылался на проблемы с IDSvix86.sys и IDSvia64.sys. Кроме того, некоторые пользователи жаловались на произвольную перезагрузку серверов, но не указывали, под управлением каких ОС те работали. Некоторые жертвы сообщали, что проблема затронула десятки машин в их организации, тогда как другие и вовсе писали, что у них проблемы более чем с 10 000 систем.

Severel machines with #BSoD thanks to IDSvia64.sys.

Anyone else? Using @symantec Endpoint Protection. #SEP

— HAL_9000 ❌ (@_HAL_9OOO_) October 15, 2019