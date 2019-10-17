Пользователи Windows 7,8 и 10 столкнулись с неприятной проблемой после обновления Symantec Endpoint Protection (1,2) до версии 2019/10/14 r61.

Устройства пострадавших работали со сбоями, а также обновление провоцировало появление синего экрана смерти (BSOD), который ссылался на проблемы с IDSvix86.sys и IDSvia64.sys. Кроме того, некоторые пользователи жаловались на произвольную перезагрузку серверов, но не указывали, под управлением каких ОС те работали. Некоторые жертвы сообщали, что проблема затронула десятки машин в их организации, тогда как другие и вовсе писали, что у них проблемы более чем с 10 000 систем.

Сначала пользователи устраняли проблему своими силами (к примеру, помогал откат к предыдущей версии Symantec Endpoint Protection), а потом на происходящее наконец отреагировали разработчики. Обновленная версия, 2019/10/14 r62, устранила баг, и теперь разработчики рекомендуют всем пострадавшим устроить ее как можно скорее.

В Symantec не уточнили, какие именно версии Windows конфликтовали с проблемной версией 2019/10/14 r61, а также не стали называть каких цифр относительно количества пострадавших.