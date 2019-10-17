Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью и американское Министерство юстиции рассказали о проведенной операции по закрытию ресурса Welcome to Video – одного из крупнейших сайтов в даркнете по распространению детского порно. Также в расследовании, длившемся несколько лет, приняли участие правоохранительные органы Германии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ и Чешской Республики.

Власти сообщают об изъятии более восьми терабайт видео (около 250 000 видеофайлов), демонстрирующего сексуальную эксплуатации детей. В настоящее время сотрудники организации National Center for Missing & Exploited Children занимаются анализом этих видео, и уже известно, что примерно 45% изученных роликов – это новый контент, о существовании которого ранее известно не было.

В США и еще 11 странах мира уже были арестованы и обвинены 337 человек, так или иначе связанных с этим сайтом. К примеру, британские правоохранители сообщают о 18 расследованиях и 7 осужденных, один из которых был заключен в тюрьму на 22 года за изнасилование пятилетнего мальчика и загрузку на Welcome to Video ролика, который демонстрировал сексуальное насилие над трехлетней девочкой.

По информации Министерства юстиции США, по меньшей мере 23 несовершеннолетние жертвы преступников, проживающие в Соединенных Штатах, Испании и Великобритании, которые активно подвергались насилию со стороны пользователей сайта, были спасены в результате проведенной операции.

Администратором и создателем Welcome to Video, появившегося с 2015 году, выступал 23-летний гражданин Южной Кореи Чон Ву Сон (Jong Woo Son). В настоящее время он находится в тюрьме в Южной Корее, где уже отбывает длительный тюремный срок из-за своей деятельности, но соответствующие обвинения по девяти пунктам (включая распространение изображений сексуального насилия над детьми и отмывание денег) теперь предъявлены ему и правоохранителями из США.

Следователи пишут, что Welcome to Video был одним из первых сайтов в даркнете, который монетизировал сексуальную эксплуатацию детей, используя биткоины. Каждый пользователь сайта получил уникальный биткоин-адрес при создании учетной записи. По оценкам правоохранительных органов, с сайтом были связаны около миллиона таких кошельков. Пользователи либо платили 0,03 биткойна за права на скачивание контента, либо зарабатывали, загружая на сайт новые материалы. За период с июня 2015 года по март 2018 года (именно тогда ресурс был закрыт) через сайт прошло 370 000 долларов в криптовалюте.

Стоит заметить, что следователям повезло: на протяжении недолгого периода времени сервер Welcome to Video был настроен неправильно, что позволило выявить несколько публичных IP-адресов, связанных с сайтом. Но также следствию помогли упомянутые выше биткоин-кошельки и криптовалютные транзакции, изучением которых занимались агенты Налогового управления США, привлеченные к делу. В этом им помогли инструменты компании Chainalysis, предназначенные для анализа блокчеин-транзакций и определения их участников. Ранее специалисты Chainalysis помогали властям в расследовании деятельности ныне несуществующей и печально известной биржи BTC-e, через которую отмывали деньги.

Правоохранительные органы называют закрытие Welcome to Video одной из крупнейших и наиболее отвратительных операций такого рода. «Оператором сервисов для анонимизации, таких как Tor, стоит спросить самих себя, делают ли они достаточно для того, чтобы защитить детей и сделать свою платформу непригодной для преступников», — комментирует заместитель генерального прокурора США Ричард Даунинг.