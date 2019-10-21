Разработчики Microsoft предупредили, что некоторым пользователям не стоит устанавливать обновление KB4520062, вышедшее 15 октября текущего года в составе «вторника обновлений». Дело в том, что оно может негативно влиять на работу Microsoft Defender и вызвать проблемы у организаций, полагающихся на защиту Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP).

Соответствующее предостережение распространяется на машины под управлением Windows 10 версии 1809 и Windows Server 2019. В случае установки обновления ATP может перестать работать, а также могут возникнуть проблемы с отправкой отчетов.

KB4520062 не являлось обновлением безопасности и было предназначено для устранения проблемы, приводившей к появлению черного экрана, возникавшего во время первого входа в систему после установки обновления. Также KB4520062 решало проблему, связанную с Bluetooth: если определенные профили аудио использовались продолжительно время, устройства в режиме Connected Standby начинали демонстрировать высокое энергопотребление.

Сообщается, что исправление для данной проблемы появится только в середине ноября 2019 года, и не совсем ясно, будет ли баг устранен в рамках очередного «вторника обновлений», или же ждать придется дольше. Пока что пользователям рекомендуют удалить KB4520062 или не устанавливать вовсе.