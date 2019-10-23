Издание TorrentFreak сообщило о прекращении работы крупного CDN-провайдера Moonwalk, закрытия которого добились антипиратские объединения BREIN, MPA и ACE.

Впервые издание обратило внимание на Moonwalk еще в начале текущего года, когда специалисты компании Group-IB сообщили журналистам, что Moonwalk – это практически монополист в сфере поставок пиратского контента, услугами которого пользуются тысячи сайтов. Фактически CDN-плеер Moonwalk мог быть размещен на бесконечном количестве пиратских ресурсов, и все они брали видео из одного источника. Эксперты говорили, что CDN Moonwalk, начавший работу в 2013 году, агрегировал 33 490 фильмов и сериалов, а плата составляла $0,60 за 1000 просмотров. Так как большинство серверов Moonwalk были расположены за пределами России (в частности, в Нидерландах), добраться до них было затруднительно.

Однако теперь, спустя несколько месяцев, оказалось, что голландская антипиратская группа BREIN добилась решения данной проблемы. Глава BREIN Тим Куик (Tim Kuik) подтвердил изданию TorrentFreak, что в прошлую пятницу, 19 октября 2019 года, приставы передали судебные приказы пяти сторонним хостинг-провайдерам, потребовав от них отключить потоковые серверы и сохранить все улики, связанные с работой Moonwalk.

Три судебных решения были адресованы голландским компаниям, а еще два «формально иностранным компаниям», чьи серверы так же находятся в Нидерландах. И хотя лидером этой операции выступили представители BREIN, их также поддержала Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association, MPA) и антипиратский альянс Alliance for Creativity and Entertainment (ACE).

BREIN сообщает, что Moonwalk обеспечивал пиратам не только необходимый для работы бэкэнд, но и огромные объемы контента, которым пользовались примерно 80% известных российских стриминговых сайтов. По данным организации, топ-50 этих сайтов генерировали 395 миллионов посещений от 89,9 миллионов уникальных посетителей в месяц, а значит, индустрия теряла из-за этого сотни миллионов долларов.

Судя по всему, в настоящее время усилия правообладателей были направлены на прекращение работы Moonwalk и сбор всевозможных доказательств о его деятельности. Также, предположительно, BREIN, MPA и ACE интересуют операторы Moonwalk. Официальный сайт Moonwalk уже прекратил работу и демонстрирует заявление о том, что он был закрыт BREIN навсегда и не возобновит работу.

Представители Group-IB пишут, что по обновленным данным, CDN агрегировал 42 807 фильмов (из них 14 549 сериалов) и позволял автоматизировать размещение контента на страницах пиратских сайтов. Эксперты рассказывают:

«Большая часть пиратского андеграунда любит CDN за то, что эти провайдеры агрегируют у себя сотни тысяч файлов, содержащих фильмы и сериалы, и предоставляют технический сервис, позволяющий автоматизировать размещение этого контента на страницах пиратских сайтов. Некоторые из таких технических провайдеров CDN также предоставляют веб-модули для автозаполнения постерами, описаниями фильмов, в особых случаях поставляются даже уникальные рецензии. В начале 2019 года мы делились показательными цифрами: 80% пиратских фильмов смотрят в онлайне (стрим), а для сериалов эта цифра уже близка к 90%. Такой “техно-прорыв” дал пиратам в десятки раз больше возможностей для бизнеса и, соответственно, заработка. Теперь уже никто не дорожит своим доменом, своей площадкой, блокировки – не угроза. Пират регистрирует десяток доменных имен, контент на этих порталах размещается автоматически, а в случае блокировки портала поисковые рейтинги «склеиваются» с новым вебсайтом. Это позволяет сохранить топ-позиции в результатах выдачи поисковых систем, даже если первичный ресурс попал под блокировку. Законом это не запрещено».

При этом в Group-IB уверены, что закрытие Moonwalk поможет значительно сдержать пиратский бизнес и уменьшит распространение пиратских копий в России, но только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, место Moonwalk займут его конкуренты. Ведь если стоимость ежемесячного содержания такой CDN-инфраструктуры составляет порядка 100 000 долларов, то доходы исчисляются миллионами.

В настоящее время HDGO (второй по размеру CDN в РФ) тоже прекратил свое существование. Третий по величине CDN, kodik, потерял значительную часть контента, прежде всего сериального, так как использовал часть инфраструктуры Moonwalk (согласно их взаимным договоренностям).

С учетом закрытия HDGO и Moonwalk, а также частичного «падения» kodik, по данным компании, пострадали 80% пиратских онлайн кинотеатров. Теперь, после закрытия Moonwalk и HDGO на территории России незаконной дистрибуцией видеоконтента занимаются порядка 11 пиратских CDN-провайдеров, один из которых – неназванный крупный поставщик, по объему сопоставимый с Moonwalk.