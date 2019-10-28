Несколько недель назад на форумах Google (1, 2, 3), а также на Reddit (1, 2) стали появляться сообщения от обеспокоенных пользователей устройств Google Home и Google Home Mini, которых коснулась неприятная проблема: их гаджеты прекратились в «кирпичи» после обновления прошивки.

Стоит сказать, что девайсы Google Home довольно часто получают обновления прошивки, но те устанавливаются автоматически, и пользователи обычно даже не замечают этого. Однако после очередного ападейта индикаторы устройств стали постоянно гореть белым, а попытки перезагрузить гаджет или сбросить к заводским настройкам в большинстве случаев не давали никаких результатов.

В конце сентября представители Google признали проблему и заверили, что занимаются расследованием происходящего, пытаясь выявить причину, из-за которой баг затронул только некоторых пользователей.

Хотя многие пользователи умных гаджетов были обеспокоены тем, что гарантия на их устройства уже истекла, а значит, те не подлежат замене, в Google решили поступить иначе. Издание 9to5Google цитирует представителей компании, которые пообещали заменить все пострадавшие в результате обновления устройства вне зависимости от того, распространяется на них гарантия или уже нет. Также в Google сообщили, что у разработчиков уже готов патч, который в будущем предотвратит возникновение этой проблемы на других устройствах, и совсем скоро он будет опубликован.