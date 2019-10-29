Вчера, 28 октября 2019 года, СМИ сообщили о массовых атаках на грузинские сайты. Так, неизвестные злоумышленники дефейснули сайт президента страны, правительственные ресурсы и помешали работе местных СМИ.

В частности, атакам подверглись грузинские телекомпаний Imedi, Maestro и GDS. Представитель Imedi Ираклий Чихладзе сообщил в Facebook, что из-за атаки внутренняя сеть телеканала не работала на протяжении примерно 20 минут, и телевизионные трансляции были прерваны.

Множество сайтов, включая правительственные ресурсы, подверглись дефейсу: атакующие разместили на них фотографию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью «I’ll be back» («Я вернусь»).

Советник президента Грузии Саломе Зурабишвили по вопросам СМИ Ирина Шенгелия сообщила, что расследование происшествия уже ведется, а МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии.

Издание ZDNet отмечает, что массовые атаки, похоже, были связаны с компрометацией местного хостинг-провайдера PRO-Service, услугами которого пользуются государственные учреждения, частный сектор и медиаорганизации. На официальном сайте компании действительно появилось соответствующее заявление. Представители PRO-Service пишут, что инцидент затронул примерно 15 000 клиентов, но по состоянию на 20:00 28 октября более 50% страниц, размещенных на принадлежащих компании серверах, были восстановлены. Ожидается, что окончательное восстановление функциональности сайтов завершится сегодня вечером, 29 октября 2019 года.

Пока неизвестно, кто именно стоял за этой массовой атакой, и какие цели преследовали злоумышленники.