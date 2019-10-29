Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Это не только одна из самых больших баз данных, выгруженных на черный рынок, но, возможно, одна из самых дорогих. Информация о каждой карте в наборе оценивается в 100 долларов, то есть общая стоимость базы данных составляет примерно 130 миллионов долларов.

Дамп был опубликован под названием «INDIA-MIX-NEW-01» и продается с 28 октября 2019 года. База содержит копии магнитных полос кредитных и дебетовых карт, а именно Track 2, хотя полное название дампа сообщает, что тот содержит записи Track 1 и Track 2 (см. иллюстрацию ниже). Исследователи отмечают, что дампы Track 2 можно использовать для производства клонированных карт для дальнейшего обналичивания средств.

По данным компании, более 98% записей в базе принадлежат индийским банкам, а еще 1% — колумбийским банкам. Более 18% данных в базе данных связаны с одним неназванным индийским банком.

Судя по всему, информация о большинстве карт была похищена либо при помощи скиммеров, установленных в банкоматах, либо через малварь для PoS-терминалов. Интересно, что наличие Track 1 и Track 2 в базе свидетельствует о том, что веб-скиммеры типа Magecart не имеют отношения к этому дампу.

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